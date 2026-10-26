«Ферритиновое лицо»: можно ли распознать нехватку железа по внешности

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 31 0

Блогеры путают советами пользователей сети, которым лень идти к врачу.

Как низкий ферритин влияет на внешность: симптомы на лице

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Низкий уровень ферритина нельзя определить по внешним признакам

В социальных сетях набирает популярность выражение «ферритиновое лицо». Блогеры связывают бледность, темные круги под глазами и ломкость волос с низкими запасами железа. Об этом сообщила «Би-би-си».

Чем ферритин отличается от гемоглобина

Ферритин — белок, который запасает железо в организме. Его уровень помогает оценить, насколько велики эти запасы.

Гемоглобин находится в эритроцитах и переносит кислород. При снижении его уровня развивается анемия. Однако нехватка железа может возникнуть раньше: запасы уже истощены, а гемоглобин еще сохраняется.

Как объяснил гематолог Дрю Прован, именно поэтому отсутствие анемии не всегда означает отсутствие дефицита железа.

Почему нельзя поставить диагноз по лицу

В популярных роликах блогеры называют признаками низкого ферретина бледную или сероватую кожу, темные круги под глазами, сухость губ, выпадение волос и слабые ногти.

По словам Прована, выраженная анемия действительно может сопровождаться бледностью, а усталость — усиливать заметность кругов под глазами. Но такие признаки субъективны и ненадежны для диагностики.

Врач общей практики Азиза Сесей добавила, что выпадение волос и ломкость ногтей встречаются и при других состояниях. У людей с темной кожей изменения ее оттенка могут быть менее заметны.

Поэтому ориентир на определенный набор внешних признаков способен привести как к ошибочным подозрениям, так и к игнорированию настоящей проблемы.

Как личная история стала частью тренда

Своим опытом поделилась 32-летняя Люси, которая в блоге рассказывает о выпадении волос. В 2021 году у нее появились тревожные симптомы: сердцебиение, усталость и проблемы с волосами.

По словам женщины, сначала ей сообщили, что анализы в норме, и диагностировали генерализованное тревожное расстройство. Позднее исследование показало ферритин на уровне 12 микрограммов на литр. Уровень ферритина ниже 15 у здоровых взрослых часто трактуется как дефицит железа.

Люси вспоминает, что кожа выглядела серой, а волосы стали тусклыми и ломкими. После восстановления уровня ферритина она заметила большую разницу в самочувствии и внешности.

Зачем искать причину дефицита

Опрошенные специалисты отметили: анализы нужны не только для подтверждения нехватки железа, но и для выбора дальнейшего обследования и лечения.

Среди возможных причин — обильные менструации, недостаточное поступление железа с пищей, кровопотеря в желудочно-кишечном тракте и нарушения всасывания.

Прием железосодержащих добавок без установленного диагноза может навредить. Самолечение также способно отложить поиск заболевания, которое привело к дефициту.

Сесей назвала социальные сети инструментом с двойственным эффектом. Чужая история может подтолкнуть человека обратиться за помощью, но короткий ролик способен убедить его в ошибочном диагнозе.

Оценивать важно симптомы и самочувствие, а не только сходство с фотографиями из интернета.

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