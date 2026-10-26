«Ферритиновое лицо»: можно ли распознать нехватку железа по внешности

Блогеры путают советами пользователей сети, которым лень идти к врачу.
Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Низкий уровень ферритина нельзя определить по внешним признакам
В социальных сетях набирает популярность выражение «ферритиновое лицо». Блогеры связывают бледность, темные круги под глазами и ломкость волос с низкими запасами железа. Об этом сообщила «Би-би-си».
Чем ферритин отличается от гемоглобина
Ферритин — белок, который запасает железо в организме. Его уровень помогает оценить, насколько велики эти запасы.
Гемоглобин находится в эритроцитах и переносит кислород. При снижении его уровня развивается анемия. Однако нехватка железа может возникнуть раньше: запасы уже истощены, а гемоглобин еще сохраняется.
Как объяснил гематолог Дрю Прован, именно поэтому отсутствие анемии не всегда означает отсутствие дефицита железа.
Почему нельзя поставить диагноз по лицу
В популярных роликах блогеры называют признаками низкого ферретина бледную или сероватую кожу, темные круги под глазами, сухость губ, выпадение волос и слабые ногти.
По словам Прована, выраженная анемия действительно может сопровождаться бледностью, а усталость — усиливать заметность кругов под глазами. Но такие признаки субъективны и ненадежны для диагностики.
Врач общей практики Азиза Сесей добавила, что выпадение волос и ломкость ногтей встречаются и при других состояниях. У людей с темной кожей изменения ее оттенка могут быть менее заметны.
Поэтому ориентир на определенный набор внешних признаков способен привести как к ошибочным подозрениям, так и к игнорированию настоящей проблемы.
Как личная история стала частью тренда
Своим опытом поделилась 32-летняя Люси, которая в блоге рассказывает о выпадении волос. В 2021 году у нее появились тревожные симптомы: сердцебиение, усталость и проблемы с волосами.
По словам женщины, сначала ей сообщили, что анализы в норме, и диагностировали генерализованное тревожное расстройство. Позднее исследование показало ферритин на уровне 12 микрограммов на литр. Уровень ферритина ниже 15 у здоровых взрослых часто трактуется как дефицит железа.
Люси вспоминает, что кожа выглядела серой, а волосы стали тусклыми и ломкими. После восстановления уровня ферритина она заметила большую разницу в самочувствии и внешности.
Зачем искать причину дефицита
Опрошенные специалисты отметили: анализы нужны не только для подтверждения нехватки железа, но и для выбора дальнейшего обследования и лечения.
Среди возможных причин — обильные менструации, недостаточное поступление железа с пищей, кровопотеря в желудочно-кишечном тракте и нарушения всасывания.
Прием железосодержащих добавок без установленного диагноза может навредить. Самолечение также способно отложить поиск заболевания, которое привело к дефициту.
Сесей назвала социальные сети инструментом с двойственным эффектом. Чужая история может подтолкнуть человека обратиться за помощью, но короткий ролик способен убедить его в ошибочном диагнозе.
Оценивать важно симптомы и самочувствие, а не только сходство с фотографиями из интернета.
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