Фонтан из неправильно пробуренной скважины не могут остановить в Белозерске

В шаге от катастрофы оказался город Белозерск Вологодской области. Старинное поселение может полностью уйти под воду из-за роковой ошибки при бурении частной скважины. Уже полгода из-под земли бьет фонтан, который выбрасывает на поверхность сотни тонн воды ежедневно. Образовалась огромная воронка, в которую начали проваливаться дома.

С ЧП областного масштаба сейчас разбираются ведущие инженеры и гидрологи России, но способа закрыть карстовый провал пока не придумали. С места событий репортаж Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийской Ракке грозит экологическая катастрофа.