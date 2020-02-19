Фонтан из неправильно пробуренной скважины не могут остановить в Белозерске
Опасная течь появилась еще два месяца назад.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В шаге от катастрофы оказался город Белозерск Вологодской области. Старинное поселение может полностью уйти под воду из-за роковой ошибки при бурении частной скважины. Уже полгода из-под земли бьет фонтан, который выбрасывает на поверхность сотни тонн воды ежедневно. Образовалась огромная воронка, в которую начали проваливаться дома.
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