Фонтан из неправильно пробуренной скважины не могут остановить в Белозерске

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Опасная течь появилась еще два месяца назад.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В шаге от катастрофы оказался город Белозерск Вологодской области. Старинное поселение может полностью уйти под воду из-за роковой ошибки при бурении частной скважины. Уже полгода из-под земли бьет фонтан, который выбрасывает на поверхность сотни тонн воды ежедневно. Образовалась огромная воронка, в которую начали проваливаться дома.

С ЧП областного масштаба сейчас разбираются ведущие инженеры и гидрологи России, но способа закрыть карстовый провал пока не придумали. С места событий репортаж Артура Ломидзе.

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