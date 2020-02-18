Население Ракки сейчас в бедственном положении. Городу, разрушенному от авиаудараов США, теперь грозит настоящая экологическая катастрофа. В результате боев, здесь погибли больше 13 тысяч местных жителей. И многие из них до сих пор остаются под завалами. С приходом тепла — непогребенные тела станут источником заражения.

Город пытаются всеми силами восстановить, но масштабы разрушений слишком велики. По самым скромным оценкам в результате боев в Ракке погибло до 13 тысяч мирных жителей. Еще 250 тысяч бежали из города. Сейчас население начало расти вновь. Но условия, в которых живут эти люди, не выдерживают никакой критики. Восстановление многих кварталов даже еще и не начиналось, а в отдельных районах до сих пор скрываются боевики.

О ситуации в сирийской Ракке — Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеппо полностью освободили от боевиков.