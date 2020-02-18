Сирийской Ракке грозит экологическая катастрофа — видео
В результате боев, здесь погибли больше 13 тысяч местных жителей. Многие из них до сих пор остаются под завалами. С приходом тепла непогребенные тела станут источником заражения.
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Фото, видео: ТАСС / Morukc Umnaber; 5-tv.ru
Население Ракки сейчас в бедственном положении. Городу, разрушенному от авиаудараов США, теперь грозит настоящая экологическая катастрофа. В результате боев, здесь погибли больше 13 тысяч местных жителей. И многие из них до сих пор остаются под завалами. С приходом тепла — непогребенные тела станут источником заражения.
Город пытаются всеми силами восстановить, но масштабы разрушений слишком велики. По самым скромным оценкам в результате боев в Ракке погибло до 13 тысяч мирных жителей. Еще 250 тысяч бежали из города. Сейчас население начало расти вновь. Но условия, в которых живут эти люди, не выдерживают никакой критики. Восстановление многих кварталов даже еще и не начиналось, а в отдельных районах до сих пор скрываются боевики.
О ситуации в сирийской Ракке — Станислав Григорьев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеппо полностью освободили от боевиков.
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