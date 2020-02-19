Пьяная медсестра избила до смерти пенсионерку в Подмосковье. Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на собственный источник, тело погибшей 79-летней женщины с травмами головы было обнаружено в одной из квартир.

Вскоре была задержана подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась соседка пенсионерки, работающая медсестрой. Стражи порядка выяснили, что накануне трагедии женщины повздорили. В определенный момент пьяная медработница набросилась на соседку и избила до смерти.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.