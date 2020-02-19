Более 20 килограммов героина обнаружили в автомобиле под Самарой — видео
Задержанный гражданин хранил наркотики в тайниках, оборудованных в автомобиле Toyota Camry.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Федеральной службой безопасности РФ задержан с поличным участник группировки, занимающейся поставкой наркотических средств в Россию из стран Средней Азии. У мужчины обнаружены и изъяты более 20 килограммов героина.
Задержание произошло в Большечерниговском районе Самарской области. Приезжий из Средней Азии хранил наркотики в тайниках, оборудованных в автомобиле Toyota Camry. В машине задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство и сбыт наркотических средств) и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В настоящий момент следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по пресечению устойчивого контрабандного канала поставок наркотических веществ в Россию из стран Средней Азии продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.
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