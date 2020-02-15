ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму
Во время обысков были обнаружены 16 килограммов дурманящих смесей.
Фото: www.globallookpress.com © tk2
Деятельность нарколаборатории, которая функционировала на территории Крыма, пресекли сотрудники ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.
«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения», — говорится в распространенном сообщении.
Во время обысков силовики обнаружили там более 16 килограммов дурманящих смесей.
По версии следствия, двое молодых людей организовали лабораторию в частном доме, который арендовали в Симферополе, и занимались изготовлением мефедрона, а позже распространяли его на территории Крыма и Краснодарского края.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кокаин нашли в анализах напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили.
Нашли ошибку?