ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

|
Нюра Незванова
61

Во время обысков были обнаружены 16 килограммов дурманящих смесей.

Фото: www.globallookpress.com © tk2

Деятельность нарколаборатории, которая функционировала на территории Крыма, пресекли сотрудники ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения», — говорится в распространенном сообщении.

Во время обысков силовики обнаружили там более 16 килограммов дурманящих смесей.

По версии следствия, двое молодых людей организовали лабораторию в частном доме, который арендовали в Симферополе, и занимались изготовлением мефедрона, а позже распространяли его на территории Крыма и Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кокаин нашли в анализах напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...