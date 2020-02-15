ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

Деятельность нарколаборатории, которая функционировала на территории Крыма, пресекли сотрудники ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения», — говорится в распространенном сообщении.

Во время обысков силовики обнаружили там более 16 килограммов дурманящих смесей.

По версии следствия, двое молодых людей организовали лабораторию в частном доме, который арендовали в Симферополе, и занимались изготовлением мефедрона, а позже распространяли его на территории Крыма и Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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