Названа нация с самыми некрасивыми мужчинами

Создатели и пользователи сайта Beautifulpeople.com назвали нацию с самыми непривлекательными мужчинами.

Первыми в антирейтинге красоты оказались мужчины из Ирландии. Второе место заняли поляки. Российским мужчинам присудили бронзу. Самыми некрасивыми среди женщин признали жительниц Германии, передает Daily Mail.

Согласно правилам сайта, снимки нового участника юзеры и руководство портала изучают в течение двух суток. Если по результатам «проверки» кандидат в пользователи сайта признан некрасивым, его навсегда блокируют. На основе таких решений администрация ресурса ежегодно составляет рейтинг самых непривлекательных наций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что статус «самого красивого мужчины в мире» получил Роберт Паттинсон.