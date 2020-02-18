Роберт Паттинсон прокомментировал свой статус современного Апполона
«Самый красивый мужчина в мире» напомнил, что за несколько лет до «Сумерек» никто не считал его привлекательным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine, Maurizio Gambarini, Armando Gallo, FSN-B
Признание Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире в свое время вызвало у актера недоумение. Об этом он рассказал в интервью изданию Allure. Британский артист заявил, что этот статус кажется ему странным.
«Прежде я не был готов к ролям симпатичных парней, потому что всегда был довольно неловким в общении с людьми. Для меня стало шоком, что я так легко получил роль красавчика в „Гарри Поттере“. Затем последовал красивый-красивый Эдвард в „Сумерках“», — вспомнил Паттинсон.
По словам знаменитости, на старте проекта он проэпилировал тело воском и покрасил волосы в черный цвет. После съемок актер несколько месяцев пил пиво и набрал лишний вес. Волосы на торсе к тому моменту не отрасли. В тот период, как пошутил секс-символ, он походил на «ребенка с париком».
Паттинсон уверяет, что за несколько лет до «Сумерек» никто из знакомых не считал его привлекательным.
«Когда я сыграл в „Сумерках“, друзья сказали: „Ты все время позируешь“. Я отвечал: „О чем вы, я просто стою!“. Никто из них на протяжении многих лет не думал, что я могу хорошо выглядеть», — признался Роберт.
Лицо 33-летней звезды признали на 92,15% соответствующим древнегреческому принципу золотого сечения. По стандартам предков европейской цивилизации, его пропорции близки к признанному идеалу. В этом отношении Роберт обошел таких красавцев, как исполнитель ролей Супермена и Ведьмака Генри Кавилл, а также Брэдли Купера, Брэда Питта, Джорджа Клуни и других.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.
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