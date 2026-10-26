Укола не было: МВД опровергло нападение со шприцем в московском метро
Правоохранители проверили записи видеонаблюдения и опросили мужчину, на которого указала пострадавшая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Полиция опровергла информацию о нападении с уколом на женщину в метро
Информация о том, что девушку укололи шприцем на станции московского метро «Новаторская», не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«В полицию обратилась девушка, сообщившая, что неизвестный мужчина предположительно уколол ее шприцем на станции метро «Новаторская», — говорится в сообщении.
Однако позднее она уточнила, что самого момента не видела, а лишь почувствовала боль, которую сначала приняла за укол.
Девушку осмотрел медицинский работник, но следов инъекции не обнаружил. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, установили личность мужчины, на которого указала заявительница, и опросили его.
По данным МВД, видеозаписи показали, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки. Колющих предметов в его руках также не заметили. Ведомство подчеркнуло, что распространявшиеся в СМИ и социальных сетях сообщения об этом случае подтверждения не нашли.
За последнее время сразу несколько девушек сообщили, что их могли уколоть шприцем в московском метро. Один из случаев произошел 16 октября: пассажирка заявила, что незнакомая женщина вонзила ей шприц в бедро в вагоне поезда после отправления от станции «Китай-город».
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