Укола не было: МВД опровергло нападение со шприцем в московском метро

Полиция опровергла информацию о нападении с уколом на женщину в метро

Информация о том, что девушку укололи шприцем на станции московского метро «Новаторская», не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«В полицию обратилась девушка, сообщившая, что неизвестный мужчина предположительно уколол ее шприцем на станции метро «Новаторская», — говорится в сообщении.

Однако позднее она уточнила, что самого момента не видела, а лишь почувствовала боль, которую сначала приняла за укол.

Девушку осмотрел медицинский работник, но следов инъекции не обнаружил. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, установили личность мужчины, на которого указала заявительница, и опросили его.

По данным МВД, видеозаписи показали, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки. Колющих предметов в его руках также не заметили. Ведомство подчеркнуло, что распространявшиеся в СМИ и социальных сетях сообщения об этом случае подтверждения не нашли.

За последнее время сразу несколько девушек сообщили, что их могли уколоть шприцем в московском метро. Один из случаев произошел 16 октября: пассажирка заявила, что незнакомая женщина вонзила ей шприц в бедро в вагоне поезда после отправления от станции «Китай-город».

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