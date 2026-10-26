Белый дом ищет таланты: после провала чиновницы Трампу предложили рэпершу

Белый дом в шутку предложил Ники Минаж стать пресс-секретарем

Глава коммуникационного департамента Белого дома Стивен Чунг в качестве шутки предложил рэперше Ники Минаж занять пост пресс-секретаря администрации. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Чунг опубликовал в соцсети видео, на котором «интервьюирует» Минаж в салоне президентского самолета Air Force One.

«Дамы и господа, думаю, мы, возможно, нашли нового пресс-секретаря Белого дома!» – гласит подпись к ролику.

В ходе импровизированного «собеседования» Чунг поинтересовался, есть ли кто-то, кто трудится усерднее Трампа в ходе предвыборной кампании.

Она порассуждала об экономике.

«У нас есть президент, который понимает экономику... он по натуре бизнесмен», – говорит Ники.

Шутка прозвучала на фоне вакансии, возникшей после скоротечной карьеры Кэти Захарии. Она продержалась на посту ровно пять дней. Ее дебютный брифинг 13 октября длился менее 15 минут: за это время Захария ответила всего на три вопроса и покинула зал. Позже пресса выяснила, что у нее возникли проблемы с подтверждением адвокатской лицензии. Ситуацию добила оговорка на том же брифинге, где она случайно назвала своего супруга президентом. 16 октября ее уволили.

За два срока Трамп успел сменить шесть пресс-секретарей. Первым был Шон Спайсер, который уже на второй день после инаугурации объявил, что церемония собрала «самую большую аудиторию в истории», и продержался около полугода. Его сменила Сара Хакаби Сандерс — самый политически долговечный спикер Трампа, ушедшая в 2019-м и позже выигравшая выборы губернатора Арканзаса.

Дальше была Стефани Гришэм, за девять месяцев работы не провевшая ни одного формального брифинга. Кейли Макэнани работала в разгар пандемии с неизменной папкой в руках.

Кэролайн Ливитт, вернувшаяся с Трампом в 2025-м, стала самой молодой пресс-секретарем в истории США — в 27 лет — и ушла в августе 2026-го по семейным обстоятельствам.

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