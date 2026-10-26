Умер актер, сыгравший русского офицера Павла Чехова в «Звездном пути»

Американский актер Уолтер Кениг, сыгравший русского офицера Павла Чехова в культовой франшизе «Звездный путь», умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Артист скончался по естественным причинам в своем доме в Северном Голливуде.

Кениг присоединился к актерскому составу «Звездного пути» в начале второго сезона. С 1967 по 1969 год он появился в 36 из 50 вышедших эпизодов. Позднее актер вернулся к образу Павла Чехова в первых семи полнометражных фильмах, созданных по мотивам сериала компанией Paramount.

Уолтер родился в семье иммигрантов из Литвы. Роль русского члена экипажа звездолета «Энтерпрайз» принесла ему широкую известность. Помимо «Звездного пути», Кениг был известен по научно-фантастическому сериалу «Вавилон 5».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти американского актера озвучивания Эрика Баузы. Он был известен как голос Багза Банни и Даффи Дака из Looney Tunes, а также работал над такими проектами, как «Рик и Морти», «Элвин и бурундуки» и «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Артисту было 46 лет.

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