Ни одной фотографии: назван самый таинственный миллиардер современности

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Он тщательно скрывает свою жизнь от публики, однако скоро его анонимности может прийти конец.

Кто самый загадочный богач в мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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FT: британец Питер де Пютрон стал самым таинственным миллиардером современности

Британский миллиардер Питер де Пютрон, состояние которого оценивают в 10–12 миллиардов долларов, стал одной из самых загадочных фигур в мире трейдинга. Об этом пишет Financial Times (FT), отмечая, что интерес к финансисту в последнее время заметно вырос.

В открытых источниках нет ни одной фотографии де Пютрона. На публике он появляется «как шпион» — в шляпе, плаще и темных очках, причем не снимает их даже в помещении. На деловых встречах финансист просит участников не пользоваться техникой и приносить с собой только блокнот и карандаш.

Интерес к де Пютрону вырос из-за двух историй. Первая связана со строительством дата-центра в американском штате Южная Каролина. Местные жители выступили против проекта и обвинили застройщика в том, что он не раскрыл его реальные масштабы.

Вторая история касается команды «Формулы-1» Williams, в которую вложился миллиардер. Сейчас команда судится с бывшим сотрудником. Суд потребовал, чтобы де Пютрон дал показания, но вручить ему повестку пока не удалось.

По оценке газеты, если инвестору все же придется выступить в суде, ему будет сложнее сохранять анонимность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие месяцы и даты чаще всего рождаются богатые люди.

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