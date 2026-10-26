Ни одной фотографии: назван самый таинственный миллиардер современности

FT: британец Питер де Пютрон стал самым таинственным миллиардером современности

Британский миллиардер Питер де Пютрон, состояние которого оценивают в 10–12 миллиардов долларов, стал одной из самых загадочных фигур в мире трейдинга. Об этом пишет Financial Times (FT), отмечая, что интерес к финансисту в последнее время заметно вырос.

В открытых источниках нет ни одной фотографии де Пютрона. На публике он появляется «как шпион» — в шляпе, плаще и темных очках, причем не снимает их даже в помещении. На деловых встречах финансист просит участников не пользоваться техникой и приносить с собой только блокнот и карандаш.

Интерес к де Пютрону вырос из-за двух историй. Первая связана со строительством дата-центра в американском штате Южная Каролина. Местные жители выступили против проекта и обвинили застройщика в том, что он не раскрыл его реальные масштабы.

Вторая история касается команды «Формулы-1» Williams, в которую вложился миллиардер. Сейчас команда судится с бывшим сотрудником. Суд потребовал, чтобы де Пютрон дал показания, но вручить ему повестку пока не удалось.

По оценке газеты, если инвестору все же придется выступить в суде, ему будет сложнее сохранять анонимность.

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