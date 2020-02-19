В Петербурге вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака

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В памятных мероприятиях принимает участие Владимир Путин, который считает Собчака своим учителем.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Варфоломеев; 5-tv.ru

В Петербурге вспоминают Анатолия Собчака — первого мэра города на Неве, который вернул ему историческое название. Прошло ровно 20 лет со дня его смерти.

В памятных мероприятиях принимает участие и Владимир Путин. Президент не раз говорил, что считает Собчака своим учителем.

Политическую карьеру Владимир Путин начал именно в команде Анатолия Собчака. И это было непростое время. Когда в августе 1991-го случился путч, мэр Петербурга сам вышел на баррикады.

Как это было, вспомнил корреспондент Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге.

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