Решетова познакомила своих экзотических кошек с малышом Ратмиром
Четырехмесячный наследник Тимати без боязни играет с полудикими питомцами.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Моменты общения сына с домашними кошками запечатлела на видео Анастасия Решетова. Избранница Тимати выложила в Instagram трогательные и несколько тревожные на первый взгляд видеоролики, на которых четырехмесячный Ратмир играет с питомцами — Багирой и Хусейном.
Крупная пятнистая любимица модели принадлежит к породе «саванна». Это гибрид домашней кошки и дикого африканского сервала. Ее не менее крупный сожитель Хусейн — чаузи, или хауси. Эту породу в середине 90-х вывели скрещиванием домашней Абиссинской кошки с диким камышовым котом.
Сам рэпер уже шокировал поклонников крупными шрамами на руках — последствиями общения с Хусейном. Тогда фанаты Тимати обратили внимание исполнителя на опасность содержания таких темпераментных животных в квартире, тем более — рядом с грудным ребенком.
Всего у пары четыре кошки. Два других питомца — тоже не из простых: каракет по кличке Салем — помесь дикой пустынной рыси и домашней кошки — и бенгальский кот Джамал, который не раз провоцировал своих четвероногих соседей.
Обеспокоенность таким засильем полудиких животных в непосредственной близости от малыша высказывали и подписчики Решетовой. На это модель отвечала видеороликами о том, как питомцы ладят с младенцем. На последних кадрах видно, что домашние любимцы старательно обступают Ратмира и не выпускают когти.
Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова показала, как четырехмесячный сын Тимати плавает в бассейне.
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