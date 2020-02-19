На Кубани пьяный участковый утроил ДТП, в котором погибла мать пятерых детей

Многодетная мать погибла в результате ДТП в Краснодарском крае, которое устроил участковый. Как сообщает региональный СК, смертельная авария произошла ночью 16 февраля в станице Ильская Северского района.

По версии следствия, 30-летний полицейский в нетрезвом состоянии ехал на BMW по улице Мира и в определенный момент не справился с управлением. Его автомобиль вынесло на встречку, где произошло столкновение с Renault.

В результате сильного удара пострадали 53-летний водитель и пассажиры французской легковушки — 37-летняя женщина и ее двухлетний сын. Впоследствии мать пятерых детей скончалась в больнице.

В ведомстве отметили, что подозреваемый в настоящее время арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.