На Кубани пьяный участковый утроил ДТП, в котором погибла мать пятерых детей
Смертельная авария произошла ночью 16 февраля в станице Ильская Северского района.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю; 5-tv.ru
Многодетная мать погибла в результате ДТП в Краснодарском крае, которое устроил участковый. Как сообщает региональный СК, смертельная авария произошла ночью 16 февраля в станице Ильская Северского района.
По версии следствия, 30-летний полицейский в нетрезвом состоянии ехал на BMW по улице Мира и в определенный момент не справился с управлением. Его автомобиль вынесло на встречку, где произошло столкновение с Renault.
В результате сильного удара пострадали 53-летний водитель и пассажиры французской легковушки — 37-летняя женщина и ее двухлетний сын. Впоследствии мать пятерых детей скончалась в больнице.
В ведомстве отметили, что подозреваемый в настоящее время арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.
Нашли ошибку?