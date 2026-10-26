Валерия раскрыла секрет Пригожина: что произошло с продюсером после «уколов красоты»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 849 0

Мужчина в последнее время на еду не может даже смотреть.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Валерия похвасталась похудевшем на 18 килограммов Иосифом Пригожиным

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похудел на 18 килограммов. Этим достижением корреспонденту 5-tv.ru похвасталась его жена, заслуженная артистка России Валерия, на совместных с певицей Sabi съемках сниппетов — коротких видео еще невышедшей песни.

«Смотри, какой результат, минус 18. Так что минус одно развлечение, можно сказать», — заметила исполнительница.

Она добавила, что ее супруг в последнее время не может даже смотреть на еду. Все потому, что уже какое-то время делает инъекции для похудания. Они, по его собственному признанию, мешают есть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Иосифа Пригожина заметно улучшилось самочувствие после похудения. По словам Валерии, он вновь стал бодрым и активным. Кроме того, ее супруг мучился от храпа, но, наконец, избавился от данной проблемы. Чтобы этого добиться, он перепробовал множество разных способов.

Сама певица не настаивала на снижении веса. Все подобные решения продюсер принимал самостоятельно.

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