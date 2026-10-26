«Спасибо за любовь»: Буланова трогательно обратилась к мужу в важную дату
Третий супруг певицы моложе ее на 19 лет.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
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Татьяна Буланова поздравила мужа с семилетием отношений
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова трогательно поздравила мужа, предпринимателя Валерия Руднева, с семилетием отношений. Совместное фото певица опубликовала в своем Telegram-канале.
«Семь лет вместе! Спасибо за любовь», — написала исполнительница.
Судя по всему, Буланова вела отчет с начала их романа, а не со дня, когда пара узаконила свои отношения. Поженились артистка и бизнесмен летом 2023 года в Санкт-Петербурге.
К поздравлениям присоединились и подписчики знаменитости. Многие отметили красоту и органичность пары, несмотря на то, что избранник певицы младше ее на 19 лет.
«Прелесть! Пусть в вашем доме всегда царит любовь и гармония!»;
«Какие хорошенькие! Любви и счастья вам!»;
«Самая лучшая пара на свете»;
«Вы такие красивые», — писали интернет-пользователи.
Это уже третий брак Булановой. Первым супругом стал звукорежиссер и продюсер Николай Тагрин. Вместе они прожили 13 лет. В этом союзе у певицы родился сын Александр.
Вторым мужем стал футболист и тренер Владислав Радимов. Брак просуществовал 11 лет. За это время они стали родителями для сына Никиты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что у мужа Татьяны Булановой финансовые трудности. Одна из его компаний накопила долг более миллиона рублей. При этом почти половина этой суммы — налог на прибыль.
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