«Спасибо за любовь»: Буланова трогательно обратилась к мужу в важную дату

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Третий супруг певицы моложе ее на 19 лет.

С чем Буланова поздравила мужа

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Татьяна Буланова поздравила мужа с семилетием отношений

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова трогательно поздравила мужа, предпринимателя Валерия Руднева, с семилетием отношений. Совместное фото певица опубликовала в своем Telegram-канале.

«Семь лет вместе! Спасибо за любовь», — написала исполнительница.

Судя по всему, Буланова вела отчет с начала их романа, а не со дня, когда пара узаконила свои отношения. Поженились артистка и бизнесмен летом 2023 года в Санкт-Петербурге.

К поздравлениям присоединились и подписчики знаменитости. Многие отметили красоту и органичность пары, несмотря на то, что избранник певицы младше ее на 19 лет.

«Прелесть! Пусть в вашем доме всегда царит любовь и гармония!»;

«Какие хорошенькие! Любви и счастья вам!»;

«Самая лучшая пара на свете»;

«Вы такие красивые», — писали интернет-пользователи.

Это уже третий брак Булановой. Первым супругом стал звукорежиссер и продюсер Николай Тагрин. Вместе они прожили 13 лет. В этом союзе у певицы родился сын Александр.

Вторым мужем стал футболист и тренер Владислав Радимов. Брак просуществовал 11 лет. За это время они стали родителями для сына Никиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у мужа Татьяны Булановой финансовые трудности. Одна из его компаний накопила долг более миллиона рублей. При этом почти половина этой суммы — налог на прибыль.

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