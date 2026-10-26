Неосторожная борьба: мужчина случайно убил родственника во Владимирской области
Трагедия произошла во время празднования дня рождения.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Мужчина случайно убил родственника во Владимирской области
Во Владимирской области в суд было передано дело мужчины, случайно убившего родственника во время демонстрации приема борьбы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону на своем канале в мессенджере МАКС.
Согласно данным, 38-летний обвиняемый приехал в деревню Мокеево Камешковского муниципального округа для празднования дня рождения племянницы жены.
В процессе торжества 32-летний отец девочки предложил обвиняемому в шутку побороться и продемонстрировать приемы. Фигурант совершил бросок родственника через себя. Потерпевший неудачно приземлился и в результате удара о землю получил переломы шейного отдела позвоночника с ушибом спинного мозга.
Его госпитализировали, но спасти пострадавшему жизнь медики не смогли. Мужчина умер в больнице.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд», — уточнили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что подмосковного чтеца старообрядческой церкви 33-летнего Даниила нашли мертвым. Позднее выяснилось, что его убил собственный дядя.
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