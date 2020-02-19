Лжецелители «развели» пожилую москвичку на миллион рублей

Лжецелители «развели» пожилую москвичку на один миллион 100 тысяч 100 рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел среди бела дня 18 февраля на улице Генерала Кузнецова.

80-летняя женщина рассказала полицейским, что к ней подошли две женщины и заявили, что на внука наведена порча. Побоявшись за здоровье ребенка, москвичка тут же побежала в банк и сняла со счета один миллион 100 рублей. Вместе с крупной суммой, поддавшаяся влиянию аферисток пенсионерка, отдала им ювелирные украшения.

Через некоторое время злоумышленницы, якобы после проведения ритуала снятия порчи, вновь встретились с москвичкой и вернули пакет с «деньгами», сказав никому ни о чем не рассказывать. Уже дома пенсионерка обнаружила, что вместо билетов банка России в свертке находились купюры «Банка приколов».

В настоящее время стражи порядка разыскивают лжецелителей.