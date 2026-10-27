Лиза Моряк: женщина должна уметь баловать мужчину, а не только принимать подарки

Актриса Лиза Моряк, которую после сюрприза для супруга, режиссера Сарика Андреасяна, уже называют претенденткой на звание жены года, высказалась о подарках мужчинам: по ее мнению, женщинам пора перестать видеть в сильном партнере только опору и вспомнить, что он тоже нуждается в заботе.

Накануне Моряк подарила мужу айфон-раскладушку — тот самый, что в этом году попал в новогодние вишлисты многих девушек. Актриса подчеркнула, что покупку сделала за собственные деньги, а затем в соцсетях объяснила мотивы. По ее словам, общество слишком часто закрепляет за мужчинами роль опоры и забывает, что опора тоже живая. За броней из фраз «я решу», «я справлюсь» и «не переживай», отметила Моряк, скрывается человек, который тихо ждет, что однажды кто-то позаботится и о нем.

Актриса заявила, что любить — значит не только принимать, но и уметь отдавать так, чтобы дающий не чувствовал себя маленьким; баловать, не унижая; заботиться, не превращая заботу в счет. Она призвала подписчиц радовать возлюбленных подарками — не обязательно дорогими, хотя иногда можно и дорогими, главное — за свой счет. По мнению актрисы, тогда подарок теряет свою вещественную природу и становится тихим посланием: «Я тебя вижу. Я тебя ценю. Ты мне дорог». Моряк назвала это самым ценным, что вообще можно преподнести человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруг Лизы Моряк, режиссер Сарик Андреасян, похудел примерно на 12 килограммов с помощью уколов. Актриса отмечала, что внешне он сильно изменился, однако процесс дался ему нелегко: у Андреасяна немного упало зрение, появились слабость и головные боли. Сама Моряк после этого не торопится повторять опыт мужа, хотя планирует сбросить восемь килограммов — она работает с диетологами и проходит реабилитацию.

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