«Мир квестов» заподозрили в связях с украинским сайтом, собиравшим деньги для ВСУ

Российский агрегатор квестов заподозрили в сборе донатов для ВСУ

Крупнейший в России и странах СНГ агрегатор развлечений «Мир квестов» может быть связан с украинским сайтом, на котором ранее размещали квест со сбором средств для ВСУ. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, российская экосистема «Мира квестов» включает несколько юридических лиц. Основным оператором сейчас выступает ООО «Мир квестов С», выручка которого по итогам 2025 года превысила 700 миллионов рублей.

«Известия» также установили связь владельцев и партнеров российского бизнеса с зарубежными проектами. В частности, основатель связанного с агрегатором нидерландского холдинга Escapy B.V. Артем Ярмилко ранее был одним из учредителей российского ООО «Мир квестов».

Отдельное внимание журналисты обратили на украинскую версию сайта. По данным издания, она использует тот же движок и оформление, что и российский портал.

Ранее на украинском сайте был размещен анонс квеста во Львове, организаторы которого обещали перечислять 10% выручки с каждой игры на нужды ВСУ. Кроме того, портал продвигал квест, связанный со Степаном Бандерой.

В российском ООО «Мир квестов С» заявили, что компания работает исключительно на территории России и не связана с юридическими лицами на Украине.

«Сведений о "единой цифровой инфраструктуре" в других странах у компании нет», — сообщили в организации.

Совладелец компании Игорь Бобб также отверг наличие общей инфраструктуры с зарубежными доменами. При этом он подтвердил, что ранее управлял украинским доменом mir-kvestov.com.ua, но заявил, что потерял к нему доступ после начала специальной военной операции.

Прямых доказательств того, что российское юрлицо перечисляло средства в пользу ВСУ, в опубликованном материале не приводится.

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