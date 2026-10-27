Срочно убрать с балкона: эксперт по ЖКХ назвал, какие вещи опасно хранить там зимой

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 21 0

Дмитрий Бондарь напомнил, что владельцы квартир обязаны уважать права соседей согласно статье 30 Жилищного кодекса РФ.

Что нельзя оставлять на балконе зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперт Бондарь: электроника и краски не переживут заморозков на балконе

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с порталом Москва24 предупредил, что с приходом первых заморозков с балконов стоит убрать стеклянные банки с заготовками, электронику и некоторые стройматериалы — иначе есть риск испортить имущество соседей или сломать технику.

По словам Бондаря, владельцы квартир обязаны поддерживать помещения в надлежащем состоянии и уважать права соседей, как того требует статья 30 Жилищного кодекса РФ. Он пояснил, что при минусовых температурах жидкости в банках расширяются, стекло трескается, а при потеплении содержимое разбитой тары оттаивает и может проникнуть в перекрытия, испортив стены и вещи соседей снизу. В таком случае пострадавшие вправе зафиксировать ущерб, обратиться в суд и взыскать компенсацию материального и морального вреда на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, на неотапливаемом балконе портится электроника: при перепадах температуры внутри техники образуется конденсат, и при включении в розетку влага может вызвать короткое замыкание. Аккумуляторы инструментов на морозе безвозвратно теряют заводскую емкость. Кроме того, Бондарь рекомендовал убрать с балкона остатки стройматериалов — краски на водной основе, клей и грунтовку, которые после замерзания расслаиваются и становятся непригодными. Пластиковую мебель тоже стоит перенести в дом: на холоде материал становится хрупким и может треснуть от любого прикосновения, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взыскание морального вреда с соседей за табачный дым становится у россиян все более востребованной мерой. Юрист Александр Хаминский отмечал, что раньше суммы ограничивались в среднем пятью тысячами рублей, а сейчас могут достигать 10–15 тысяч. Размер выплаты вырастет, если потерпевший документально подтвердит расходы на лечение — например, при аллергии или астме, связанных с дымом в квартире. При сборе доказательств юрист советовал не полагаться только на лабораторные замеры Роспотребнадзора: концентрация вредных веществ может оказаться ниже порога, но дискомфорт для некурящего человека все равно очевиден.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
«Просто люблю смотреть, как жена тренируется»: почему Пригожин избегает спорта
1:50
Кокошники, мантры и наставники за 900 тысяч: вокруг фестиваля «Единение» разгорелся скандал
1:36
Сербия после Вучича встала перед выбором между Россией и Евросоюзом
1:34
«Мир квестов» заподозрили в связях с украинским сайтом, собиравшим деньги для ВСУ
1:14
Срочно убрать с балкона: эксперт по ЖКХ назвал, какие вещи опасно хранить там зимой
0:55
«Это не унижение»: Моряк объяснила, почему дарить подарки мужчине — нормально

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Грибная ловушка: какие ошибки могут привести к отравлению
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео