Срочно убрать с балкона: эксперт по ЖКХ назвал, какие вещи опасно хранить там зимой

Эксперт Бондарь: электроника и краски не переживут заморозков на балконе

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с порталом Москва24 предупредил, что с приходом первых заморозков с балконов стоит убрать стеклянные банки с заготовками, электронику и некоторые стройматериалы — иначе есть риск испортить имущество соседей или сломать технику.

По словам Бондаря, владельцы квартир обязаны поддерживать помещения в надлежащем состоянии и уважать права соседей, как того требует статья 30 Жилищного кодекса РФ. Он пояснил, что при минусовых температурах жидкости в банках расширяются, стекло трескается, а при потеплении содержимое разбитой тары оттаивает и может проникнуть в перекрытия, испортив стены и вещи соседей снизу. В таком случае пострадавшие вправе зафиксировать ущерб, обратиться в суд и взыскать компенсацию материального и морального вреда на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, на неотапливаемом балконе портится электроника: при перепадах температуры внутри техники образуется конденсат, и при включении в розетку влага может вызвать короткое замыкание. Аккумуляторы инструментов на морозе безвозвратно теряют заводскую емкость. Кроме того, Бондарь рекомендовал убрать с балкона остатки стройматериалов — краски на водной основе, клей и грунтовку, которые после замерзания расслаиваются и становятся непригодными. Пластиковую мебель тоже стоит перенести в дом: на холоде материал становится хрупким и может треснуть от любого прикосновения, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взыскание морального вреда с соседей за табачный дым становится у россиян все более востребованной мерой. Юрист Александр Хаминский отмечал, что раньше суммы ограничивались в среднем пятью тысячами рублей, а сейчас могут достигать 10–15 тысяч. Размер выплаты вырастет, если потерпевший документально подтвердит расходы на лечение — например, при аллергии или астме, связанных с дымом в квартире. При сборе доказательств юрист советовал не полагаться только на лабораторные замеры Роспотребнадзора: концентрация вредных веществ может оказаться ниже порога, но дискомфорт для некурящего человека все равно очевиден.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.