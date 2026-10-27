Сало вместо технологий: на Украине придумали защиту для дронов

Украинская Fire Point предложила защищать дроны от мороза салом

Украинская оборонная компания Fire Point, производящая ракеты «Фламинго» и беспилотники, заявила, что для защиты чувствительной электроники и камер дронов от холода достаточно обычного сала, сообщает ТСН.

Как пояснили в Fire Point, при морозе около минус 20 градусов камеры и кабели дронов покрываются инеем, а батареи разряжаются быстрее. Решение, по мнению компании, предельно простое — нанести на чувствительные элементы слой сала.

«Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало», — отметили в Fire Point, подав это как пример инженерной смекалки: зачем усложнять конструкцию, если задачу можно решить проще.

Правда, результатов испытаний, подтверждающих эффективность метода, разработчик не привел. Не уточнили в компании и то, на каких моделях беспилотников применяется такая обработка и используется ли она серийно. Технически жировая пленка действительно может защитить поверхность от контакта с влагой, однако обычное сало не является полноценным теплоизолятором и вряд ли спасет аккумуляторы от быстрого разряда на морозе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь и утро 23 октября средства ПВО Минобороны РФ и «Барс-НН» отразили атаку 19 украинских дронов на Нижегородскую область. По данным губернатора Глеба Никитина, в Городецком округе обломки беспилотника травмировали трех мирных жителей — их госпитализировали. Помимо жилых домов, повреждения получили образовательное учреждение и элементы инфраструктуры, школьников округа перевели на дистанционное обучение.

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