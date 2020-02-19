Мужчину, которого сбил худрук театра «Лицедеи», положили в больничном коридоре

Пострадавший в шокирующем ДТП с участием худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьева лежит в больничном коридоре. Пережившему жуткую аварию мужчине не выделяют палату.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором видно — сбитый худруком театра мужчина лежит прямо в коридоре медицинского учреждения.

«Лежит человек. Привезли с реанимации. Лежит в коридоре, палату не дают. Не платную никакую. Состояние второй ноги — 50 на 50», — рассказала женщина, которая пришла посетить пострадавшего.

15 февраля 2020 года 61-летний художественный руководитель театра «Лицедеи» на своем авто сбил человека. Пострадавший пережил клиническую смерть и лишился ноги. Водитель с места аварии, по рассказам очевидцев, пытался скрыться. Позже выяснилось, что актер в момент совершения наезда предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители отпустили Виктора Соловьева под подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подробности шокирующего ДТП с участием худрука театра «Лицедеи».