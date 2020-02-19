Освобождена от должности замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: YouTube / Общественная палата Российской Федерации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Светланы Петровой от должности заместителя министра труда и социальной защиты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя Министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе», — говорится в постановлении.
Также председатель правительства подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития. Уточняется, что она уходит по собственному желанию.
Полина Бадасен занимала пост замглавы Минэкономразвития с июля 2019 года. До этого она в течение двух лет возглавляла департамент ведомства по макроэкономическому анализу и прогнозированию.
Светлана Петрова была назначена замминистра труда и соцзащиты 28 августа 2018 года. До этого в течение четырех лет работала директором департамента демографической политики и социальной защиты населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что от должности советника президента РФ по своему желанию был освобожден Владислав Сурков.
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