Освобождена от должности замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Светланы Петровой от должности заместителя министра труда и социальной защиты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя Министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе», — говорится в постановлении.

Также председатель правительства подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития. Уточняется, что она уходит по собственному желанию.

Полина Бадасен занимала пост замглавы Минэкономразвития с июля 2019 года. До этого она в течение двух лет возглавляла департамент ведомства по макроэкономическому анализу и прогнозированию.

Светлана Петрова была назначена замминистра труда и соцзащиты 28 августа 2018 года. До этого в течение четырех лет работала директором департамента демографической политики и социальной защиты населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от должности советника президента РФ по своему желанию был освобожден Владислав Сурков.