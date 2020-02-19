Песков прокомментировал отставку Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Владислава Суркова от должности помощника главы государства.

«Они встречались, он (Владислав Сурков — Прим. ред.) был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения — талант, Суркова найдет свое применение», — ответил Песков на вопрос о будущем месте работы экс-советника президента.

Как сообщал 5-tv.ru, новости об отставке Владислава Суркова появились еще в конце января. В Кремле тогда сообщили, что госслужащий продолжает работать на своем посту.

Минувшим днем, 18 февраля, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего советника.