Песков прокомментировал отставку Суркова
В Кремле отметили, что Владислав Сурков ушел с должности советника президента по собственному желанию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Владислава Суркова от должности помощника главы государства.
«Они встречались, он (Владислав Сурков — Прим. ред.) был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения — талант, Суркова найдет свое применение», — ответил Песков на вопрос о будущем месте работы экс-советника президента.
Как сообщал 5-tv.ru, новости об отставке Владислава Суркова появились еще в конце января. В Кремле тогда сообщили, что госслужащий продолжает работать на своем посту.
Минувшим днем, 18 февраля, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего советника.
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