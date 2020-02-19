Бывший полицейский рассказал, кто приказал подбросить наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу Ивана Голунова, признал свою вину и рассказал правоохранителям, кто приказал ему подбросить наркотики журналисту. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Алексей Коврижкин.

«Бывший подчиненный Ляховца Коновалов дал на него показания, сам полностью признал вину. Сказал, что он по указанию бывшего начальника подбросил Голунову наркотические вещества. Ляховец все отвергает. Настаивает на своей невиновности», — сообщил юрист.

Адвокат добавил, что его подзащитный Денис Коновалов дал признательные показания в ходе очной ставки на прошлой неделе. Другие подробности он раскрывать не стал, так как дело засекретили, взяв с него подписку о неразглашении.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Его заподозрили в сбыте наркотиков. Вскоре началась общественная кампания в поддержку корреспондента, после чего он был освобожден, а уголовное преследование прекращено.

В декабре стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова. В январе 2020 года в рамках него задержали нескольких полицейских по подозрению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и участии в незаконном обороте наркотиков.

Среди задержанных оказались экс-начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, а также бывший сотрудник его отдела Денис Коновалов.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале февраля московская прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за уголовное преследование.