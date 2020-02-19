Минстрой РФ предлагает строить социальные объекты по типовым проектам. Чего боятся урбанисты?
Законодательные поправки пока на стадии разработки, но уже вызвали дискуссию.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Больницы, школы, спортивные и другие объекты, на которые тратятся бюджетные деньги, Минстрой предложил возводить по типовым проектам. Как сказано: в целях снижения затрат и ускорения процесса строительства.
Законодательные поправки пока на стадии разработки, но уже вызвали дискуссию: принцип копирования пугает урбанистов, архитекторы опасаются творческой цензуры.
Ведь, в документе не прописано, что речь идет исключительно об объектах социальной сферы.
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