Минстрой РФ предлагает строить социальные объекты по типовым проектам. Чего боятся урбанисты?

Больницы, школы, спортивные и другие объекты, на которые тратятся бюджетные деньги, Минстрой предложил возводить по типовым проектам. Как сказано: в целях снижения затрат и ускорения процесса строительства.

Законодательные поправки пока на стадии разработки, но уже вызвали дискуссию: принцип копирования пугает урбанистов, архитекторы опасаются творческой цензуры.

Ведь, в документе не прописано, что речь идет исключительно об объектах социальной сферы.

Районы, кварталы, жилые массивы… Как не лишить их индивидуальности, при этом оптимизировать строительный процесс, разбирался Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что деловой комплекс и парк появится на Охтинском мысе в Петербурге.