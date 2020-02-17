Деловой комплекс и парк появится на Охтинском мысу в Петербурге

Вместо небоскреба на Охтинском мысу в Петербурге создадут невысокий деловой комплекс с парком. Деталями масштабного проекта поделился девелопер компания «Газпром нефть».

В устье реки Охты появится современный ландшафтный парк с деловым комплексом, часть первого этажа которого займут новые общественные пространства. Обновленный Охтинский мыс станет продолжением программы развития Красногвардейского района Петербурга, где за последние годы появились несколько новых жилых комплексов, открылся центр «Охта Молл» и большой творческий кластер Artplay.

Задача авторов новой архитектурной концепции — бережно сохранить остатки участков культурного наследия, выявленные археологами при раскопках на Охтинском мысу. Высотный регламент, за которым пристально следят градозащитники, тоже будет соблюден. Доминанта общественно-делового комплекса не превысит 28 метров.

«Они („Газпром нефть“ — Прим.ред.) выбрали совершенно правильную стратегию развития пространства и ведения диалога с публикой. Чем больше они пойдут навстречу городу в этом смысле, тем выше мы оценим этот проект», — считает Мария Элькина, архитектурный критик.

Градозащитники надеются, что реализацию проекта доверят команде выдающихся архитекторов и ландшафтных дизайнеров, которые смогут создать на Охтинском мысу один из лучших примеров так называемого «зеленого девелопмента». Такой подход подразумевает использование экологических материалов и энергосберегающих технологий.

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