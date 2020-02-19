Шторм уничтожил пляж в Петербурге, на благоустройство которого потратили 56 миллионов рублей
Водой смыло беседку и габионы, которыми украсили берег, тоже сломаны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Приморском районе Петербурга шторм уничтожил новый пляж. На его благоустройство, в том числе на укрепление набережной, были потрачены десятки миллионов рублей, которые, по сути, смыло в Финский залив.
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