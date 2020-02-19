Шторм уничтожил пляж в Петербурге, на благоустройство которого потратили 56 миллионов рублей

В Приморском районе Петербурга шторм уничтожил новый пляж. На его благоустройство, в том числе на укрепление набережной, были потрачены десятки миллионов рублей, которые, по сути, смыло в Финский залив.

Бедствие терпят и соседние садоводства. Их затопила река Сестра. К домам не подойти, дороги под водой, люди в панике. А коммунальщики молчат.

Водоотводы не сработали, хотя их совсем недавно реконструировали, тоже за большие деньги. Алексей Полторанин разбирался в ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прозрачные кабинки для переодевания появились на петербургском пляже.