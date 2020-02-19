«Все расскажу и покажу»: Екатерина Андреева раскроет секрет вечной молодости
58-летняя телеведущая пообещала фанатам сделать это в ближайшее время.
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Фото, видео: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева — пример для подражания. Всегда женственная, улыбчивая, с идеальной кожей и фигурой — девушки давно выпытывают у нее секрет красоты и молодости! Кроме того, фанаты всегда отмечали: на совместных фото с дочерью Андреева выглядит как ее старшая сестра.
Услышав просьбы преданных зрителей, Екатерина выложила в Instagram пост, где объявила: она едет на съемки проекта, где, наконец, раскроет все свои тайны.
«Вы часто спрашиваете, как я ухаживаю за кожей. И мне предложили ответить на эти вопросы на сайте. Вот, еду на съемку. Все расскажу, покажу, адресок черкану», — написала она.
Кроме того, телеведущая обратила внимание подписчиков, что обязательно выложит эксклюзивную информацию в своем блоге. Поклонники Андреевой с радостью отреагировали на новую публикацию своей любимицы.
«Милашка такая! Как майская Роза!»
«Выглядит супер! Не как все!»
«Вы прекрасны!» — писали фолловеры, обращаясь в звезде в комментариях.
Какому именно СМИ ведущая программы «Время» даст откровенное интервью, не уточнялось.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Екатерина Андреева сразила на повал преданных фанатов.
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