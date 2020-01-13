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Поклонники остолбенели от подтянутой фигуры Екатерины Андреевой в купальнике

, 3:32 | Валентин Черников Фото 21

58-летняя телеведущая вновь доказала, что годы над ней не властны.

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Фото, видео: Instagram @ekaterinaandreeva_official

Новое фото Екатерины Андреевой сбило с толку пользователей Instagram. Подписчики увидели телеведущую со спины в купальнике и в который раз убедились ее способности поворачивать время вспять. Знаменитость опубликовала снимок у бассейна под открытым небом на фоне альпийских вершин.

«Если я хочу обновиться, ныряю в минеральную воду с головой. И сижу на морозце на теплом кафеле, смотрю на горы, которые смотрят на нас дольше, чем мы можем себе это представить. И эти их мудрые взгляды передают тепло, несмотря на снег и морозный воздух. Я люблю на них смотреть. Исполины помнят все, видели все и умеют хранить тайны», — написала Андреева.

Instagram @ekaterinaandreeva_official

Екатерина часто радует поклонником снимками из путешествий. На новогодние праздники она отправилась в Швейцарию. Но внимание юзеров на фото привлекают не красоты заснеженных гор. Глядя на стройную фигуру теледивы трудно поверить, что тремя месяцами ранее она отпраздновала 58-летие.

«Какая шикарная фигура!»

«Просто богиня!»

«Русская красавица — наша гордость!»

«Такое ощущение, что вы становитесь еще моложе вместо того, чтобы стареть», — ответили в комментариях

Ранее 5-tv.ru писал, как Екатерине Андреевой удается так молодо выглядеть.

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