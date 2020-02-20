«Вау, полегче»: Леся Никитюк с задранными ногами смутила поклонников
Телеведущая выложила пикантный снимок в социальной сети и попросила подписчиков отгадать, что же у нее в руке.
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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk
Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото из Берлина. Она опубликовала снимок в Instagram, на котором сидит в халате, с маской на лице.
Знаменитость запечатлели в кресле у окна за завтраком. Для эффектности снимка, Никитюк положила ноги на стол, демонстрируя подписчикам свои шикарные данные.
«Лицо металлопластиковых окон Фрау Леся. Угадайте что у меня в руках?! Следите за этим постом, я буду постоянно корректировать… У меня сегодня шальное настроение», — подписала пост звезда.
Такой откровенный снимок разгорячил поклонников теледивы. Фото будоражило умы мужчин еще и благодаря загадке от Леси. Подписчики пришли к мнению, что она демонстрирует в руке традиционное местное блюдо — баварскую сосиску. Также преданные фанаты осыпали любимицу самыми смелыми комплиментами под постом.
«Вау, полегче»;
«Красота»;
«Леся, у тебя самые красивые ноги»;
«Шальная красотка»;
«Богиня», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леся Никитюк показала фото «с животиком».
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