«Вау, полегче»: Леся Никитюк с задранными ногами смутила поклонников

Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото из Берлина. Она опубликовала снимок в Instagram, на котором сидит в халате, с маской на лице.

Знаменитость запечатлели в кресле у окна за завтраком. Для эффектности снимка, Никитюк положила ноги на стол, демонстрируя подписчикам свои шикарные данные.

«Лицо металлопластиковых окон Фрау Леся. Угадайте что у меня в руках?! Следите за этим постом, я буду постоянно корректировать… У меня сегодня шальное настроение», — подписала пост звезда.

Instagram @lesia_nikituk

Такой откровенный снимок разгорячил поклонников теледивы. Фото будоражило умы мужчин еще и благодаря загадке от Леси. Подписчики пришли к мнению, что она демонстрирует в руке традиционное местное блюдо — баварскую сосиску. Также преданные фанаты осыпали любимицу самыми смелыми комплиментами под постом.

«Вау, полегче»;

«Красота»;

«Леся, у тебя самые красивые ноги»;

«Шальная красотка»;

«Богиня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леся Никитюк показала фото «с животиком».