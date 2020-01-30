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«Вы как будто беременны»: Леся Никитюк показала фото «с животиком»

, 8:59 | Карина Бернтгольц 107

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала забавный снимок, на котором вместе с подругой загорает на пляже.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк позабавила поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда, прежде демонстрирующая безупречную фигуру, которой можно только позавидовать, на этот раз решила посмеяться над собой. Вместе со своей подругой певицей Лией Ли, сидя на пляжном лежаке, теледива выпятила живот. Получилось настолько натурально, что некоторые подписчики даже не поняли шутку и поверили, что Никитюк действительно находится в положении.

Впрочем, в подписи к публикации ведущая дала понять, что не лишена самоиронии.

«Не повезло с фигурой, повезло с подругой», — пошутила светская львица.

Многие фолловеры оценили чувство юмора кумира и посмеялись над фотографией.

«Ахах, обожаю тебя!»

«Я тоже так умею!»

«Ну, вы шутница!» — отметили пользователи.

Instagram @lesia_nikituk

Другие, в свою очередь, предположили, что под шутками Никитюк пытается действительно скрыть беременность или лишние килограммы.

«Вы как будто беременны!»

«Потолстела?»

«Вы беременна?»

«Ждешь девочку или мальчика?» — интересовались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никитюк дала советы по тому, как правильно загорать.

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