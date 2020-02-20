«Звонят моей маме»: Героиня порноклипа Rammstein рассказала детали травли в соцсетях

Одна из героинь скандальных порноклипов лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассказала в интервью 5-tv.ru, что многие девушки, снявшиеся в роликах, убежали из своих городов, потому что всерьез опасаются за свою жизнь. Сама Анастасия (имя изменено) говорит, что не участвовала ни в каких порно-роликах и никак не ожидала, что травля в соцсетях коснется и ее тоже.

«К сожалению, до меня дошла эта травля. Я почему-то думала, что обойду стороной, и не думала, что прямо будут сильно рыться в фотографиях, но все-таки нашли фотографии с Тиллем, нашли фотографии с маской, и началась травля, вот она уже идет второй день у меня. Звонят моей маме, пишут моей маме, что я шлюха-проститутка. Ну, у меня мама адекватный человек, на такие сообщения не реагирует», — рассказала девушка.

По словам Анастасии, она профессиональный хореограф и на съемочную площадку с знаменитым музыкантом попала через подругу. Когда ей предложили участвовать в проекте, долго не могла поверить, что так просто можно попасть к Тиллю Линдеманну.

«Все, кто участвовал в этом во всем, все были согласны, то есть никто не ожидал такого резонанса, такой бомбы, масштабной бомбы. И все-таки бомба взорвалась, и посыпались на нас все вот эти вот оскорбления, обвинения… Только одно непонятно, кто эти люди, и им ли не пофигу, с кем я сплю, с кем я живу», — недоумевает Анастасия.

По ее словам, история с угрозами со стороны скандально знаменитого Владислава Позднякова еще не закончилась. Сегодня девушка должна была разговаривать с какими-то его людьми, «чтобы закончилась травля, закончились смс-ки», но пока с ней никто не связывался.

Ранее, сам Владислав Поздняков, на чьи угрозы жаловались девушки, заявил в интервью 5-tv.ru, что никогда не грозился убить их, а просто сказал, что ему будет не жалко, если их убьет кто-то другой. Никого травить он тоже не призывал — только выложил в сеть ссылки на странички, а общество само догадалось.