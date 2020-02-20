«Если кто-то убьет, мне будет не жалко их»: Поздняков уверяет, что не призывал к травле участниц клипа Rammstein

Владислав Поздняков отрицает, что угрожал физической расправой девушкам, снявшимся в откровенных клипах лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. По его словам, СМИ вырвали его слова из контекста и «преподали их так, как им удобно».

«Я действительно угрожал некоторым участницам, но там угрозы были не о физической расправе, а о том, что я их морально уничтожу», — заявил Поздняков в интервью 5-tv.ru.

Он пояснил, что просто сказал во время прямой трансляции, что ему не будет жалко никого из девушку, если кто-то их убьет.

«Я сказал, что будет абсолютно не жалко. Это мое желание, призыва как такового не было», — сказал Поздняков.

Никаких призывов к травле, по его словам, тоже не было — он просто выложил в интернет ссылки на странички девушек в соцсетях.

«Без призыва к травле. То есть общество само догадалось им писать и их травить. И это правильно, я полностью поддерживаю, я считаю, что это нужно порицать», — заявил Владислав.

Что касается возможных физических последствий такого порицания для девушек, то Позняков не считает себя ответственным за поведение своих последователей.

«У меня публика очень большая. Я не их мамка, чтобы за действия каждого отвечать», — говорит он.

Кроме того, Владислав Поздняков отметил, что действия этих актрис и создателей роликов попадают под 242 статью УК, поскольку производство порнографии на территории России запрещено, а съемки проходили в одном из петербургских отелей.

«Меня удивляет, почему до сих пор ими не заинтересовались органы МВД», — говорит блюститель нравственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жалобах снявшихся в двух клипах Тилля Линдеманна россиянок на угрозы со стороны Владислава Позднякова и других мужчин.