Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал предложение продюсера Игоря Крутого отправить представлять Россию на конкурс «Евровидение» 21-летнего певца из Белоруссии Тиму Белорусских.

«Если американцам сказать, что их страну будет представлять не американец, то они скажут: «Вы что с ума сошли? У вас с головой что-то? У нас в Америке полно талантов“» — заявил Лоза в эфире НСН.

По его словам, в Китае реакция была бы даже хуже, предложи там кто-нибудь отправить на «Евровидение» от имени страны гражданина другого государства. Жители Поднебесной могли бы решить, что им нанесли кровную обиду.

«Ни в одной стране мира, в которой есть все, не придет в головы использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он (Тима Белорусских — Прим. ред.) победит, то куда он повезет (награду — Прим. ред.) — в Белоруссию или в Россию?» — недоумевает певец.

Музыкант подчеркнул, что Белорусских сможет представлять Россию на «Евровидение» только в одном случае — если сменит гражданство. При этом Лоза добавил, что в РФ достаточно и своих сильных певцов.

Как сообщал 5-tv.ru, Игорь Крутой назвал Тиму Белорусских хорошим кандидатом для выступления на «Евровидении» с точки зрения «прямого эфира и живого исполнения».