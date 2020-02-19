Игорь Крутой предложил отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских

Композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что достойно представить Россию на международном конкурсе «Евровидение» мог бы певец из Белоруссии Тима Белорусских.

«Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских. Но не хочу сильно в эти игры влезать опять-таки. Просто мнение», — цитирует Крутого Starhit.

На вопрос о том, смогли бы достойно представить страну Ольга Бузова, певица Zivert и хип-хоп исполнитель Feduk, композитор ответил: «Почти все перечисленные симпатичны».

Он также объяснил, как стал одним из первых, кто анонсировал поездку Александра Панайотова на «Евровидение» от России.

«Я был на 11-летии интронизации патриарха Кирилла, подошла девушка и тихонечко поинтересовалась: „Игорь Яковлевич, а вы случайно не знаете, кто на ‚Евровидение‘ поедет?“ Спросил у стоящего рядом Баскова, тот сказал: „Может быть, Панайотов“. А получилось, что я что-то заявил…» — сказал продюсер.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале февраля Игорь Крутой оценил вероятность поездки Панайотова на «Евровидение» от России в 90%. В свое 75-летие эту кандидатуру оценил его коллега, композитор Юрий Антонов. Решение о конкурсанте обычно принимают до конца февраля.