Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа

Процесс по делу экс-советника президента США Роджера Стоуна грозит обернуться очередным политическим скандалом вокруг Дональда Трампа.

Все четыре прокурора, которые просили суд приговорить Стоуна к девяти годам тюрьмы, неожиданно взяли самоотвод. Это произошло сразу после того, как сначала сам Трамп в Twitter назвал приговор слишком жестким, а затем его пересмотра потребовал Минюст.

Противники главы Белого дома тут же поспешили обвинить его в новом превышении полномочий и вмешательстве в расследование. Но американский лидер категорически это отрицает.

«Я мог бы это сделать, если бы захотел. Я имею на это полное право. Но я остаюсь в стороне. Я никого не убеждал смягчить приговор. Это было бы просто смешно», — подчеркнул Трамп.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Роджер Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016-го. Кроме того, прокуратура настаивает, что бывший советник Дональда Трампа пытался получить информацию, подрывающую авторитет соперницы американского лидера Хилари Клинтон.