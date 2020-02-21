Советская и российская актриса Ирина Безрукова впечатлила фанатов новым образом. Бывшая жена Сергея Безрукова поделилась в Instagram фотографией, на которой продемонстрировала стильную укладку. На снимке звезда позирует в черном платье-«халате» и с кокетливой прической — объемными кудряшками.

«Чем ближе весна, тем больше хочется обновлений. Поэтому вчера поехала, чтобы освежить образ», — подписала пост знаменитость.

Instagram @irina_bezrukova_official

Поклонники Ирины Безруковой высоко оценили новый имидж любимицы. Фанаты были впечатлены «вечной» молодостью, изысканным вкусом и элегантностью кумира. Подписчики звезды оставили под публикацией множество восхищенных комментариев.

«Нет слов, восхищение!»

«Какая же вы красивая женщина!»

«Вам очень идут кудряшки! Вы шикарная, потрясающая, необыкновенная»;

«Клеопатра», — написали фолловеры.

Ирина и Сергей Безруковы прожили в браке почти 15 лет. Однако отношения дали трещину, пара подала на развод. В 2016-м актер сыграл свадьбу с новой возлюбленной — 36-летним режиссером Анной Матисон. О личной жизни Ирины в настоящее время ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Безрукова раскрыла секрет своего цветущего вида.