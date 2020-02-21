«Клеопатра!» — 54-летняя Ирина Безрукова впечатлила фанатов новым образом
Бывшая супруга известного актера решила «освежить образ» к приходу весны.
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Фото, видео: Instagram @irina_bezrukova_official
Советская и российская актриса Ирина Безрукова впечатлила фанатов новым образом. Бывшая жена Сергея Безрукова поделилась в Instagram фотографией, на которой продемонстрировала стильную укладку. На снимке звезда позирует в черном платье-«халате» и с кокетливой прической — объемными кудряшками.
«Чем ближе весна, тем больше хочется обновлений. Поэтому вчера поехала, чтобы освежить образ», — подписала пост знаменитость.
Поклонники Ирины Безруковой высоко оценили новый имидж любимицы. Фанаты были впечатлены «вечной» молодостью, изысканным вкусом и элегантностью кумира. Подписчики звезды оставили под публикацией множество восхищенных комментариев.
«Нет слов, восхищение!»
«Какая же вы красивая женщина!»
«Вам очень идут кудряшки! Вы шикарная, потрясающая, необыкновенная»;
«Клеопатра», — написали фолловеры.
Ирина и Сергей Безруковы прожили в браке почти 15 лет. Однако отношения дали трещину, пара подала на развод. В 2016-м актер сыграл свадьбу с новой возлюбленной — 36-летним режиссером Анной Матисон. О личной жизни Ирины в настоящее время ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Безрукова раскрыла секрет своего цветущего вида.
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