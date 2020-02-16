Ирина Безрукова раскрыла секрет своего цветущего вида
Бывшей жене Сергея Безрукова 54 года. Однако мало кто смог бы дать ей больше 35 лет.
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Фото, видео: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Ирина Безрукова в свои 54 года остается эталоном женской красоты и изящества. Экс-супруга актера Сергея Безрукова рассказала, в чем секрет ее цветущего вида.
Безрукова подчеркнула: она понимает, что выглядит значительно моложе своих лет, и получает от этого удовольствие. Для поддержания хорошего внешнего вида она следит за своим рационом, ведет активный образ жизни и ухаживает за телом. Однако особенно Ирина бьюти-процедурами не увлекается и предпочитает умеренность в этом вопросе.
«Я не из тех женщин, которые готовы пойти на все, чтобы выглядеть моложе. <…> Чересчур молодящиеся взрослые женщины выглядят смешно. Мне кажется, что бег за вечной молодостью — это невроз», — пояснила Безрукова в интервью изданию «7Дней».
Кроме того, Ирина отметила, что в вопросе составления дневного меню прислушивается к своему организму и питается в соответствии с тем, что он ей подсказывает. Так, во время отдыха на тропическом курорте Безрукова отдавала предпочтение морепродуктам и салатам, потому что желания съесть «тяжелое» мясо у нее не было.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Безрукова показала стройную фигуру в купальнике на Бали.
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