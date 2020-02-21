Для похудения или от онкологии? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки

Гречка может помочь человеку не только сбросить вес, но и снизить риск заболевания онкологическими заболеваниями. Об уникальных свойствах крупы рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Продукты распада могут вызывать онкологию. В первую очередь, это онкология толстого кишечника, которая в большинстве стран мира занимает 2-3 место. Профилактика онкологии толстого кишечника — это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки», — сказал специалист.

Но не только очищение кишечника от продуктов обмена и распада является полезным свойством гречки. Андрей Бобровский объяснил, каким образом крупа способна помочь людям с лишним весом избавиться от надоевших килограмм без вреда для здоровья.

«На фоне средней калорийности она позволяет на более долгий срок вызвать чувство сытости. Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита — это большая заслуга гречки», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Также по словам врача-диетолога, регулярное употребление гречки в пищу является одним из главных секретов долгожителей.

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