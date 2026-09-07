Цепочка из бусин: какие продукты помогают поддерживать здоровье мозга

Нутрициолог Чернышева объяснила, как питание влияет на старение мозга

Получить белок, который помогает мозгу не стареть, из продуктов питания получить невозможно. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Чернышева в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, недавние исследования ученых, связанные с открытием белка, который регулирует работу ферментов, отвечающих за очищение клеток мозга от продуктов распада, могут стать важным шагом в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

Чернышева отметила, что если в будущем ученым удастся создать препарат на основе этого белка, это может стать прорывом в лечении болезней накопления, включая болезнь Альцгеймера. Однако получить этот белок напрямую из продуктов питания невозможно.

«Любой белок — это цепочка аминокислот, как бусины на нитке. И в первое, что делает организм прямо в желудке, он расщепляет белок на отдельные аминокислоты, каждая бусинка сама по себе. И уже внутри организма организм собирает новые цепочки из этих исходных ингредиентов. Поэтому готовый с пищей или в виде таблетки его ввести нельзя», — объяснила нутрициолог.

При этом, по словам эксперта, питание играет важную роль в поддержании здоровья мозга. Организму необходимы вещества, из которых он сможет самостоятельно синтезировать нужные белки. Особенно важно следить за достаточным количеством белка в рационе пожилых людей, поскольку у них нередко развивается его дефицит.

Чернышева рекомендовала обратить внимание на принципы средиземноморской диеты, которая включает большое количество легкоусвояемого белка и ненасыщенных жирных кислот.

«Рыба, в том числе красная, оливковое масло, мясо птицы, много зелени — это все очень полезно для нашего мозга», — рассказала специалист.

В рационе, по ее словам, также должны присутствовать творог, молочные продукты, яйца, овощи и орехи. Эти продукты обеспечивают организм белком, витаминами и микроэлементами, необходимыми для нормальной работы нервной системы.

При этом нутрициолог предупредила, что существуют факторы, которые могут негативно влиять на состояние мозга. В первую очередь она выделила алкоголь, назвав его веществом, которое разрушительно действует на нервные клетки.

Также специалист посоветовала следить за уровнем сахара в крови. По ее словам, при сахарном диабете и постоянно повышенной концентрации глюкозы страдают клетки мозга.

Еще одним важным фактором Чернышева назвала хроническое недосыпание. Кроме того, проблемы с уровнем холестерина могут привести к образованию бляшек в сосудах, ухудшению кровоснабжения мозга и снижению поступления кислорода к нервным клеткам.

Нутрициолог добавила, что для сохранения здоровья мозга стоит ограничить употребление жирного красного мяса, копченостей, большого количества жареной пищи и избегать переедания.

Ранее на механизм поддержания работы мозга обратили внимание ученые из Медицинской школы Икана при госпитале Маунт-Синай в США. Речь идет о белке TIMP2, который изучают уже несколько лет, а именно — его связь с памятью, пластичностью мозга и возрастными изменениями.

Новые эксперименты показывают, что этот белок может влиять на микроглию — совокупность особых иммунных клеток мозга, отвечающих за поддержание порядка в нервной ткани. У старых мышей восстановление уровня TIMP2 помогало этим клеткам работать более эффективно.

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