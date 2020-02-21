Актер Сергей Кошонин рассказал, как его однажды приняли за террориста

Заслуженный артист России Сергей Кошонин рассказал «смешную и трагическую» историю о том, как его приняли за террориста. Актер поведал о случившемся на пресс-конференции «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин». Об этом пишет «Экономика сегодня».

Сергей Кошонин начал с того, что после окончания университета в 1979 году, его отправили «отдавать долг родине» в ансамбль песни и пляски танкового корпуса. Однажды он и его сослуживцы приехали в Москву на концерт, посвященный Дню сухопутных войск и артиллерии.

«Это смешная история, но и трагическая. <…> Год Олимпиады-1980. Ансамбль песни и пляски представляет номер „Москва олимпийская“. В конце на круглом щите должны поднять олимпийского мишку, и я должен узким лучом из пистолета его осветить», — рассказывает артист.

Номер ансамбля песни и пляски начался, и Сергей Кошонин вышел на свою позицию. Внезапно молодого человека остановили.

«Спрашивают: „Вы куда?“ — „Я к пистолету“. Потом свет в лицо и вопросы: „Где этот террорист? Оружие где? Где пистолет?“ — Я иду по винтовой лестнице показывать, они за мной», — продолжает актер.

Оказалось, что на выступлении ансамбля присутствовал маршал Дмитрий Устинов. Государственный деятель в те годы занимал пост министра обороны СССР. Естественно, что Сергей Кошонин «с пистолетом» вызвал переполох у сотрудников службы охраны. В конце концов будущую знаменитость отпустили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Кошонин прокомментировал состояние звезды «Убойной силы» Леонова-Гладышева.