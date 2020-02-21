«Надежда умирает последней»: Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе между РФ и Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал о российско-украинских отношениях в интервью информационному агентству ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Андрей Ванденко о возможности договориться с главой Незалежной, российский лидер отметил, что не исключает, что такая договоренность будет достигнута.

На данном этапе Москве и Киеву уже удалось договориться о поставках газа и обмене удерживаемыми лицами в Донбассе, подчеркнул глава РФ.

«Надежда умирает последней. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об отмене удерживаемых лиц, смогли договориться по газу», - пояснил президент в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер добавил, что считает российский и украинский народ единым. Такая позиция обусловлена историческими событиями.

«Я считаю, что мы – один и тот же народ. Это может не нравиться, но, если посмотреть на реалии, то это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII веков у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речью Посполитой – только примерно в XVI веке появились первые языковые различия. <…> Больше того, до XIV-XV веков даже тех восточных славян, которые проживали в Речи Посполитой и в Московском государстве, и в Польше называли русскими», - сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ходе интервью Владимир Путин рассказал о роспуске российского правительства и назначении Мишустина премьер-министром РФ.