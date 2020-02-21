В Петербурге рабочего раздавило грузовым лифтом

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Василий Заика
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Трагедия произошла утром 21 февраля на Кировском заводе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Рабочего раздавило грузовым лифтом на территории Кировского завода в Петербурге. Как сообщает телеканал «78», ЧП произошло утром 21 февраля.

Известно, что сотрудники подрядной организации выполняли работы по демонтажу конструкций грузоподъемной машины. В определенный момент трос сорвался и на рабочего рухнул противовес. На место происшествия вызвали медиков. Прибывшим врачам скорой помощи осталось только констатировать смерть мужчины.

Других подробностей произошедшего пока нет.

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