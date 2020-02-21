Видео с места ЧП на Кировском заводе в Петербурге, где рабочего задавило лифтом

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Василий Заика
Эксклюзив 140

Трагический инцидент произошел утром 21 февраля во время демонтажа конструкций грузоподъемной машины.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео с места ЧП на территории Кировского завода в Петербурге, где рабочего подрядной организации задавило лифтом. На кадрах видно изувеченное тело погибшего.

Как сообщает телеканал «78», трагический инцидент произошел утром 21 февраля во время демонтажа конструкций грузоподъемной машины. В определенный момент трос сорвался и рабочий попал под противовес.

Прибывшие на место врачи «скорой» уже ничем не могли помочь пострадавшему и констатировали смерть мужчины.

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