Сезон грибов продолжается: что можно найти после заморозков

Миколог Комиссаров: грибной сезон продолжится после заморозков

После недолгих заморозков грибной сезон еще не заканчивается. В лесах может начаться новая волна плодоношения вешенок, фиолетовых рядовок и осенних опят. Об этом Life.ru рассказал научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

«Заморозки на днях были не очень сильные, и температура не опускалась ниже нуля надолго. Именно поэтому, как мне кажется, можно с уверенностью ожидать вторую волну плодоношения таких грибов, как вешенки обыкновенные, фиолетовые рядовки и осенние опята», — высказался Комиссаров.

Дальше все будет зависеть от погоды. Когда ночью стабильно установится минус, а днем останется плюс, привычных осенних грибов станет меньше. Зато ближе к середине октября в лесах могут появиться зимние опята, осенние вешенки и зимние лисички.

Правда, с уже найденными экземплярами после заморозков стоит быть внимательнее. Если гриб замерз, а потом оттаял, он может быстро испортиться: стать мягким, слизистым и начать разрушаться.

Такие грибы специалист посоветовал не брать для еды. Даже если внешне они выглядят вполне нормально, внутри уже могут идти процессы гниения.

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