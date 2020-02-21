Решетова рассказала новую версию выбора имени для сына

Имя Ратмир придумала для сына Анастасия Решетова, а не его отец Тимати. Об этом модель рассказала подписчикам в Instagram, чем удивила многих.

Малыш родился в октябре прошлого года. Тогда в сети появилась информация, что рэпер назвал наследника редким именем в честь погибшего друга и коллеги Ратмира Шишкова — однофамильца его бывшей избранницы Алены Шишковой. Товарищ Тимура Юнусова, тоже выпускник «Фабрики звезд», погиб 22 марта 2007 года в автокатастрофе.

Теперь же после многократных расспросов Решетова рассказала, чем на самом деле руководствовалась она и ее возлюбленный при выборе имени.

Instagram @volkonskaya.reshetova

«Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древнеславянское. Имеет значение „воин мира“! Два в одном. Я как человек дальновидный, сразу представляла, как его будут называть друзья в компании, комфортное ли это имя в целом для произношения. Также подумала о том, будет ли нравится это имя девочкам. А я всегда на это обращала внимание… И, конечно, созвучность — Ратмир Тимурович», — сообщила поклонникам Анастасия.

Девушка добавила, что вторым вариантом у родителей было имя отца — Тимур. Сама Решетова считает его самым красивым на свете. Но, чтобы избежать путаницы, все же остановились на Ратмире.

«Думала все время, что вы его так назвали, потому что у Тимати был близкий друг с таким именем. Была уверенна что имя подобрал Тимати», — написала в комментариях одна из поклонниц и тем самым выразила мнение многих фолловеров.

«Нет. Изначально я предложила, а он сразу поддержал эту мысль. Это также как дань памяти друга», — уточнила модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова познакомила своих экзотических кошек с малышом Ратмиром.