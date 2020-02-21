«Русская Кардашьян» в крошечных трусиках и бюстгальтере в сеточку произвела фурор

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», благодаря своим пышным формам, не перестает удивлять. Звезда соцсетей уже не раз проводила фотосессии в бикини, облегающих сексуальных платьях и даже нижнем белье. На этот раз она тоже решила продемонстрировать один комплект, однако настолько будоражащий, что подписчики буквально потеряли рассудок.

Instagram @anastasiya_kvitko

В Instagram-сторис обладательница «аппетиных» форм выложила провокационный снимок, на котором позирует в крайне эротичном и интригующем образе. На модели — бюстгальтер в сеточку, который великолепно подчеркивает ее внушительный бюст, и крошечные стринги. Образ дополняют чулки в сеточку и пленительный топ, надетый на плечи Квитко.

При виде модели в таком роковом наряде у фанатов не на шутку разыгралась фантазия. Они мечтали оказаться рядом с такой «горячей» красоткой и восхищались ее безупречным телом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» в кожаных брюках продемонстрировала аппетитные ягодицы.